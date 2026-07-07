Vertice Nato ad Ankara | al centro il sostegno all’Ucraina e le spese per la Difesa Resta l’incognita Trump

Il vertice Nato si tiene ad Ankara, con focus sul supporto all’Ucraina e sui costi della difesa. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, si trova in viaggio verso la capitale turca e dovrebbe arrivare alle 14.15 ora locale, accolto dal presidente turco. Successivamente, i due leader terranno un incontro bilaterale alle 15. La partecipazione di Trump al vertice è ancora incerta a causa di questioni legate alla sua agenda.

Donald Trump è partito per il vertice della Nato ad Ankara. Il presidente americano dovrebbe arrivare alle 14.15 ora locale all’aeroporto della capitale turca dove sarà accolto da Recep Tayyip Erdogan con il quale avrà poi un incontro bilaterale alle 15.15 ora locale. Stando all’agenda fornita dalla Casa Bianca, la sera Trump parteciperà ad una cena con gli altri leader della Nato. Domani, mercoledì, la foto di famiglia alle 10.50 ora locale, mentre alle 11.15 è previsto l’inizio del summit dell’Alleanza Atlantica. Alle 14.30 ora locale il bilaterale con Volodymyr Zelensky. Alle 16.15 il tycoon dovrebbe tenere una conferenza stampa. Recep Tayyip Erdogan vuole una Turchia sempre più coinvolta nell’architettura difensiva dell’Europa e Ankara ambisce a colmare parte del vuoto che lascerebbe Washington per la sicurezza del continente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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