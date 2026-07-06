Vertice Nato ad Ankara tutti gli interventi degli alleati a sostegno dell' Ucraina

Durante il vertice della Nato a Ankara, gli alleati hanno espresso sostegno all'Ucraina. Tutti i paesi membri hanno preso la parola per confermare il loro impegno, senza ulteriori dettagli sui contenuti degli interventi. La riunione si è concentrata sulla posizione comune riguardo alla situazione nel paese e sulla cooperazione militare tra i membri. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito indicazioni su eventuali decisioni concrete o misure specifiche adottate durante l'incontro.

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