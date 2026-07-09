Vertice Nato ad Ankara altro che Peace and Love

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice Nato ad Ankara, sono stati mostrati segni di accordo tra gli alleati, ma l’evento è stato caratterizzato da scene di sottomissione alle richieste del presidente americano. Gli interventi e le decisioni sono sembrati orientati a compiacerlo, lasciando trasparire una forte pressione esercitata dagli Stati Uniti. La scena si è svolta con un’atmosfera di conformismo, con i rappresentanti degli altri paesi che hanno seguito le direttive senza opporsi.

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