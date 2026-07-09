vertice nato ad ankara altro che peace and love

Durante il vertice Nato ad Ankara, sono stati mostrati segni di accordo tra gli alleati, ma l’evento è stato caratterizzato da scene di sottomissione alle richieste del presidente americano. Gli interventi e le decisioni sono sembrati orientati a compiacerlo, lasciando trasparire una forte pressione esercitata dagli Stati Uniti. La scena si è svolta con un’atmosfera di conformismo, con i rappresentanti degli altri paesi che hanno seguito le direttive senza opporsi.

In Turchia, per placare l’ira del presidente americano è stato messo in scena uno spettacolo da basso impero in cui tutti si sono prodigati nell’assecondare Trump. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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