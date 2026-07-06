Vertice Nato ad Ankara i temi sul tavolo
Il 7 e l’8 luglio 2026 si terrà ad Ankara, in Turchia, il vertice della Nato. L’evento sarà presieduto dal Segretario Generale dell’Alleanza Atlantica. La riunione coinvolgerà i rappresentanti dei paesi membri e si concentrerà su questioni di sicurezza e cooperazione militare. La sede dell’incontro è stata confermata e la partecipazione dei capi di stato e di governo è prevista. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui temi specifici all’ordine del giorno.
Sui terrà ad Ankara, in Turchia, il 7 e l’8 luglio 2026 il vertice dell'Alleanza Atlantica. L’incontro sarà presieduto dal Segretario Generale Mark Rutte. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Non si parlerà solo dell’aumento delle spese militari, ma gli alleati sono chiamati a dimostrare come intendano raggiungere l'obiettivo del 5% del Pil entro il 2035. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
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