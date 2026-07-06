Il 7 e l’8 luglio 2026 si terrà ad Ankara, in Turchia, il vertice della Nato. L’evento sarà presieduto dal Segretario Generale dell’Alleanza Atlantica. La riunione coinvolgerà i rappresentanti dei paesi membri e si concentrerà su questioni di sicurezza e cooperazione militare. La sede dell’incontro è stata confermata e la partecipazione dei capi di stato e di governo è prevista. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui temi specifici all’ordine del giorno.

Sui terrà ad Ankara, in Turchia, il 7 e l’8 luglio 2026 il vertice dell'Alleanza Atlantica. L’incontro sarà presieduto dal Segretario Generale Mark Rutte. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Non si parlerà solo dell’aumento delle spese militari, ma gli alleati sono chiamati a dimostrare come intendano raggiungere l'obiettivo del 5% del Pil entro il 2035. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo

Notizie e thread social correlati

Vertice Nato versione sovranista, la crisi in scena ad AnkaraDurante il vertice Nato a Ankara, i Paesi europei si sono mostrati disposti ad accettare le condizioni degli Stati Uniti per mantenere l’alleanza.

Ad Ankara il vertice Nato su spese e armi, Crosetto: «Gli impegni si rispettano»Il vertice Nato si terrà martedì pomeriggio ad Ankara, con la presenza di tutti i capi di Stato e di governo dei paesi membri.

Temi più discussi: Nato, vertice ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi in agenda; La Turchia apre la sfida della Nato 3.0: Ankara come snodo dell’Alleanza Atlantica che verrà; Al vertice di Ankara nasce la Nato europea, incognita Trump; Vertice Nato versione sovranista, la crisi in scena ad Ankara.

Vertice NATO ad Ankara, i 32 partecipanti insistono ancora contro la Russia: sul tavolo altri € 70mld all’Ucraina x.com

La determinazione del Presidente americano Trump di soddisfare il Presidente Erdo?an al vertice della NATO che si terrà ad Ankara ha aumentato le preoccupazioni in Grecia e Israele. reddit

Vertice Nato Ankara, alla vigilia nuovo attacco di Trump contro MeloniInizia domani ad Ankara il vertice Nato. Il 7 e 8 luglio i 32 capi di Stato e di governo alleati si incontrano nella capitale turca che avrà come focus, da quanto trapela dalla dichiarazione finale gi ... tg24.sky.it

Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavoloLeggi su Sky TG24 l'articolo Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo ... tg24.sky.it