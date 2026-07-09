Vertenza Menarini Spera consegna il dossier a Schlein

Da anteprima24.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vicepresidente della Provincia di Avellino e sindaco di Grottaminarda ha consegnato un dossier alla segretaria nazionale del Pd. L'incontro si è svolto a margine di una manifestazione in piazza del Gesù. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ai contenuti o alle motivazioni dell'incontro.

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Tempo di lettura: < 1 minuto A margine della manifestazione in piazza del Gesù, il vicepresidente della Provincia di Avellino e sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha incontrato la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Insieme al segretario della Fiom, Giuseppe Morsa, Spera le ha consegnato un dossier sul caso Menarini e le ha affidato la bozza del documento che il Consiglio comunale di Grottaminarda approverà il 10 luglio, alle ore 10, in una seduta monotematica dedicata proprio a quella vicenda. All’assise sono stati invitati tutti i sindaci della provincia di Avellino. Nel corso dell’incontro la segretaria si è detta... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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