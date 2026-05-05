Vertenza Menarini tredici settimane di cassa integrazione I sindacati | Il Mimit convochi subito il tavolo di crisi

Dopo tredici settimane di cassa integrazione, lo stabilimento Menarini si trova in una fase di crisi confermata dall’annuncio dell’azienda durante l’ultimo incontro. La decisione riguarda un ulteriore prolungamento del sostegno al reddito, dovuto ai ritardi nel bando delle gare pubbliche e alla mancanza di nuove commesse. I sindacati chiedono al Ministero competente di convocare immediatamente un tavolo di crisi per affrontare la situazione.

La situazione dello stabilimento Menarini ha ormai superato il livello di guardia. Nell'incontro odierno, l'azienda ha annunciato ulteriori 13 settimane di cassa integrazione, conseguenza diretta dei ritardi nel bando delle gare pubbliche e della totale assenza di nuove commesse.Non siamo più di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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