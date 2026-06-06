La nuova piscina di Legnano sarà aperta a settembre, senza ritardi nei lavori. Tutte le vasche saranno attive e pronte all’uso. L’apertura è prevista nei primi giorni del mese. Sono stati organizzati corsi per il pubblico locale. I lavori di costruzione sono stati completati secondo il cronoprogramma stabilito. La struttura sarà accessibile con tutte le vasche funzionanti e disponibili per le attività programmate.

Legnano (Milano) – Nessun ritardo nei lavori: la nuova piscina con tutte le vasche attive, così come da previsioni del crono programma, aprirà i battenti nei primi giorni di settembre con una serie di corsi pensati per rispondere alle esigenze del pubblico del territorio. La conferma arriva dagli stessi gestori dell’impianto di Aquamore (realtà che gestisce la corsistica in un gran numero di impianti della Lombardia) che già dallo scorso 3 giugno hanno aperto alle preiscrizioni, presentando sul loro sito i corsi che troveranno spazio nel nuovo impianto di Legnano. Anche all’attuale ingresso della piscina è stato attivato un punto informazione che è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, e che raccoglie le preiscrizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultimi ritocchi in cantiere: la nuova piscina di Legnano è pronta. Porte aperte a settembre

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