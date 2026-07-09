La partita tra Francia e Marocco si svolge oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle 22 ora italiana a Boston. È valida per i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. La sfida si gioca negli Stati Uniti.

. FRANCIA MAROCCO STREAMING TV – Oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 22 (ora italiana) Francia e Marocco scendono in campo a Boston (Stati Uniti), partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Francia Marocco in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Francia e Marocco sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 (orario italiano) di oggi, giovedì 9 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Tpi.it - Francia Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali, Brasile- Marocco 1-1: la sintesi della partita

Notizie e thread social correlati

Brasile Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026La partita tra Brasile e Marocco si gioca oggi, domenica 14 giugno 2026, a mezzanotte a New York, valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio...

Canada Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Oggi alle 19 ora italiana, Canada e Marocco si affrontano a Houston negli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

Temi più discussi: Dove vedere Francia-Marocco, quarti di finale dei Mondiali 2026 in tv e streaming; Dove vedere Francia-Marocco in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni; Coppa del Mondo: come vedere Francia-Marocco in diretta sul proprio telefono giovedì sera?; Francia-Marocco, quattro anni dopo: il calcio racconta il nuovo equilibrio del mondo.

Tutto pronto per il 1º quarto di finale Che promette spettacolo! #FranciaMarocco è LIVE su #DAZN, questa sera dalle 21 con Times Square! #FIFAWorldCup x.com

Francia Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026FRANCIA MAROCCO STREAMING TV – Oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 22 (ora italiana) Francia e Marocco scendono in campo a Boston (Stati Uniti), partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di ... tpi.it

l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit

Francia-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026Tutte le info sul primo quarto di finale del Mondiale: Hakimi e compagni sfidano i transalpini nella rivincita della semifinale di Qatar 2022 ... tuttosport.com