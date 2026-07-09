Il Comune di Terranuova ha annunciato l'apertura alle sponsorizzazioni private per finanziare la manutenzione di rotatorie e piazze pubbliche. Le aziende e i soggetti interessati potranno contribuire alla cura di queste aree in cambio di visibilità. La decisione riguarda specificamente le aree verdi e le zone di arredo urbano, con l'obiettivo di sostenere le spese di gestione senza gravare sul bilancio comunale. La procedura e i dettagli saranno definiti attraverso un apposito bando pubblico.

Arezzo, 9 luglio 2026 – Verde pubblico, il Comune apre alle sponsorizzazioni per la manutenzione di rotatorie e piazze. Il Comune di Terranuova Bracciolini ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di imprese, attività commerciali e turistico-ricettive interessate ad adottare alcune aree verdi comunali attraverso un contratto di sponsorizzazione tecnica. L’iniziativa, prevista dal nuovo Regolamento comunale per l’affidamento della manutenzione delle aree verdi, punta a coinvolgere il tessuto economico locale nella cura e nella valorizzazione degli spazi pubblici, promuovendo una collaborazione tra amministrazione e imprese per migliorare il decoro urbano e la qualità degli spazi della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verde pubblico, il Comune apre alle sponsorizzazioni per la manutenzione di rotatorie e piazze

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