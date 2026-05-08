Il Comune è ritenuto responsabile della cura del verde pubblico e dei danni derivanti dalla caduta di alberi, secondo quanto stabilito dall’articolo di riferimento. Questa responsabilità comprende sia le attività di manutenzione che eventuali conseguenze derivanti da negligenze o mancanze nella gestione delle aree verdi. La questione riguarda aspetti legali e amministrativi, con un focus sulla tutela dei cittadini e sulla gestione delle piante presenti nelle aree pubbliche.

Arezzo, 8 maggio 2026 – «Il Comune è responsabile della manutenzione del verde pubblico e dei danni causati dalla caduta di alberi, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, salvo che riesca a dimostrare il cosiddetto “caso fortuito”. Quanto avvenuto ieri, con l’ennesima caduta di un pino, non può essere ricondotto al fato o al caso fortuito, bensì appare come il risultato di un’endemica carenza di manutenzione e di vigilanza del territorio. Siamo ormai abituati all’atteggiamento del primo cittadino che, di fronte ai problemi, evita di assumersi le proprie responsabilità. Tuttavia, di fronte alle giustificazioni addotte per l’ennesima caduta di un albero, non possiamo restare in silenzio, perché è evidente l’inefficacia della vigilanza e dell’azione comunale in materia di manutenzione del verde.🔗 Leggi su Lanazione.it

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