Il Comune di Aversa ha annunciato di aver aperto ai privati la possibilità di collaborare nella gestione del verde pubblico e dei parchi cittadini. Questa decisione consente a soggetti privati di partecipare attivamente alla cura e manutenzione delle aree verdi del territorio comunale. La modalità di gestione condivisa mira a favorire un coinvolgimento più ampio nella tutela degli spazi aperti destinati alla collettività.

Il Comune di Aversa punta sulla gestione condivisa del verde pubblico e dei parchi cittadini, aprendo di fatto ai privati. Ieri in Giunta sono state approvate due delibere che segnano una svolta nella cura delle aree verdi, introducendo un modello basato sulla collaborazione con cittadini, associazioni ed enti del Terzo Settore. Da un lato, viene ampliata la possibilità di "adottare" aiuole e piccoli spazi verdi; dall’altro, si apre alla gestione condivisa dei parchi "Ninì Grassia", in via Atellana, e "Valerio Taglione", in via Madonna dell’Olio. Per queste due aree sarà pubblicata una manifestazione di interesse: gli enti del Terzo Settore...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Verde pubblico ad Aversa, il Comune apre ai privati: via libera alla gestione condivisa dei parchi

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