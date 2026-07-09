Venti allievi marescialli stanno svolgendo il tirocinio pratico-operativo nelle Stazioni dei Carabinieri della provincia di Taranto. I giovani ufficiali, provenienti dal 14° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, sono stati assegnati alle diverse stazioni per un periodo estivo. Durante il tirocinio, partecipano alle attività di servizio quotidiano e acquisiscono esperienza sul campo.

Tarantini Time Quotidiano Hanno iniziato il tirocinio pratico-operativo nelle Stazioni dei Carabinieri della provincia di Taranto i venti allievi marescialli del 14° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. I giovani sono stati accolti al Comando Provinciale dal comandante, colonnello Antonio Marinucci, prima di essere destinati ai presidi dell’Arma dislocati lungo la fascia costiera jonica, dove resteranno impegnati per tutta la durata dell’esperienza formativa. Nel corso del tirocinio gli allievi affiancheranno i militari già in servizio nelle attività quotidiane, partecipando ai servizi di controllo del territorio e contribuendo al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza predisposti per la stagione estiva, periodo caratterizzato da un consistente incremento delle presenze turistiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Venti allievi marescialli al lavoro nelle Stazioni dei Carabinieri del Tarantino per il tirocinio estivo

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