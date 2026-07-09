Bergamo arrivano 41 nuovi carabinieri nelle stazioni della provincia | il benvenuto del generale De Riggi

Il 8 luglio, presso la caserma intitolata all’Appuntato Lorenzo Forleo a Bergamo, si è svolta la cerimonia di accoglienza di 41 nuovi carabinieri assegnati alle stazioni della provincia. Il generale De Riggi ha partecipato all’evento, che ha visto la presentazione ufficiale dei nuovi arrivi. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio presso la sede del Comando Provinciale dei carabinieri.

Nel pomeriggio dell’8 luglio, presso la caserma intitolata all’Appuntato Lorenzo Forleo in via delle Valli a Bergamo, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo, il Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione Carabinieri "Lombardia", ha incontrato i carabinieri recentemente assegnati alle Stazioni Carabinieri della provincia di Bergamo, provenienti dagli istituti di formazione dell’Arma al termine del loro corso. Si tratta di 41 militari, dei quali 13 donne e 28 uomini, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, originari di diverse province d’Italia. Assegnati dal Comando Generale alla Legione Carabinieri "Lombardia", sono stati destinati a rafforzare gli organici delle Stazioni Carabinieri della provincia orobica. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

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