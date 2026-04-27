Venerdì a Firenze si svolge la cerimonia di giuramento degli allievi marescialli dei carabinieri, alla quale partecipa il presidente della Repubblica. La cerimonia si tiene in una sede ufficiale e vede la presenza di numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine e delle autorità locali. Durante l’evento, gli allievi hanno prestato giuramento, indossando le uniformi ufficiali, davanti a un pubblico composto da familiari e autorità.

Firenze, 27 aprile 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Firenze venerdì 8 maggio per partecipare alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15o corso triennale, intitolato al maresciallo maggiore Oreste Leonardi, medaglia d'oro al valor civile alla memoria, della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri. La cerimonia si terrà alle 11 nella caserma maresciallo maggiore Felice Maritano, medaglia d'oro al valor civile alla memoria, sede della Scuola. Il capo dello Stato torna dunque nel capoluogo toscano dopo la sua visita lo scorso 10 marzo. In quella occasione il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carabinieri, giurano gli allievi marescialli: Mattarella presente alla cerimonia

Giuramento degli Allievi Ufficiali del 207° Corso “Fermezza”

Notizie correlate

Concorso per reclutare per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri“Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento”, dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile...

Leggi anche: Carabinieri, al via il concorso per 898 allievi marescialli: come partecipare

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Carabinieri, 135 ufficiali giurano a Roma: Servire lo Stato è una scelta; Palermo: operazione antimafia, 32 arresti nel mandamento di Brancaccio; Carabinieri giurano 135 nuovi ufficiali | Fedeltà alla Costituzione e dovere verso la Nazione.

Carabinieri, giurano gli allievi marescialli: Mattarella presente alla cerimoniaIl presidente della Repubblica torna a Firenze venerdì 8 maggio. Appuntamento nella caserma maresciallo maggiore Felice Maritano ... lanazione.it

Giurano gli Allievi Marescialli del 28° Corso dell’Esercito e dell’AeronauticaLa cerimonia si è svolta alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano NewTuscia – VITERBO – Si è svolta oggi, presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, la sol ... newtuscia.it

Fuga all’alt dei Carabinieri e droga in auto: arrestato un uomo nel salernitano #altcarabinieri #arresto #fuga - facebook.com facebook

Operazione dei Carabinieri di Crema: sequestrati anche cocaina, munizioni e oltre 80mila euro. Il giovane era già ricercato dopo una fuga durante un controllo sulla Paullese. x.com