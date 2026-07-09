Nel 2006, l’Italia ha vinto i Mondiali a Berlino sotto la guida di Marcello Lippi, con una finale contro la Francia. Tra gli spettatori c’era una giovane deputata, poi diventata figura politica di rilievo in Europa. A distanza di vent’anni, il calcio italiano non ha partecipato ai Mondiali dal 2014 e attraversa una crisi, mentre la stessa persona ha raggiunto una posizione di grande influenza nel panorama politico.

C’era pure una giovane ragazza, deputata, tra gli spalti a Berlino. Nessuno la riconobbe. Vent’anni dopo è uno degli statisti più importanti d’Europa, mentre il calcio italiano annaspa e ai mondiali non ci va dal 2014.Il 9 luglio del 2006 l’Italia di Marcello Lippi batteva ai rigori la Francia e vinceva il suo quarto titolo. Giorgia Meloni era in tribuna. E quel ricordo oggi è rimpianto e nostalgia per tutti noi. Calciopoli, la galera e il trionfo. Due mesi prima era scoppiata Calciopoli. E molti chiesero che l’Italia non partecipasse per la vergogna ai mondiali tedeschi. Il commissario federale era Guido Rossi, che aveva assegnato uno scudetto contestato all’Inter. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vent’anni di solitudine: il trionfo degli azzurri di Marcello Lippi a Berlino e la crisi del calcio italiano

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