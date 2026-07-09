Vent’anni fa l' Italia sul tetto del mondo! Esplode la chat dei campioni | Auguri Lippi

Vent’anni fa, l’Italia vinse il Mondiale in Germania, con la finale il 9 luglio 2006. Quel giorno segnò un punto di svolta nel calcio nazionale, che da allora ha vissuto un periodo di successi e cambiamenti. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi e ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva del paese. Un gruppo di appassionati ha celebrato l’evento, ricordando il trionfo e i momenti più significativi di quella squadra.

Un gruppo di ragazzi in gita che, come capita agli eroi, al ritorno trova un popolo in festa. Quattro lustri sono passati dal cielo azzurro sopra Berlino, vent’anni e cinque Mondiali per capire che il 9 luglio del 2006 qualcosa è accaduto ed è accaduto in modo tanto fragoroso da segnare il confine: c’è un prima e un dopo. Il prima è il racconto di una storia infinita come infinita è stata la nostra gioia: quel gruppo di ragazzi in gita ha capovolto avversari e luoghi comuni, ha regalato agli italiani di Germania l’attimo che aspettavano da una vita, ha trasformato le nostre incertezze nel Mondo che ci invidia. Marcello Lippi è stato ct ed... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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UN ITALIANO SUL TETTO DEL MONDO | PITSTOP EP.2

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