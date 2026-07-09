Vent' anni e sembra un secolo | campioni del mondo prima dell' apocalisse del nostro calcio

Nella notte del 9 luglio 2003, alle prime ore, si festeggiava il titolo mondiale con suoni di trombette, urla, motorini e zanzare che entravano dalle finestre aperte. Sono passati 20 anni da allora.

Nella notte del 9 luglio di vent'anni fa, notte inoltrata, ce ne andavamo a dormire tra finestre aperte da cui entravano suoni di trombette, urla, motorini festeggianti e zanzare. L'aria condizionata, allora, poteva anche non esserci perché, anche se noi pensavamo facesse caldo, non avremmo mai immaginato come sarebbe stato dopo un paio di decenni. L'Italia si ritrova con il clima di Abu Dhabi o Bangkok e la nazionale non va ai mondiali esattamente come Emirati Arabi Uniti e Thailandia. Questo, in estrema sintesi, cosa è successo in vent'anni. Pensavamo che quel titolo conquistato a Berlino ai rigori contro la Francia (ai rigori! Un altro tabù sfatato) fosse il preludio di un momento d'oro del nostro calcio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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