Il passato può insegnare | così la Juve di Lippi rivoluzionò il suo gioco e salì sul tetto del mondo | Primo tempo – VIDEO

Nel corso degli anni, alcune squadre hanno scritto pagine importanti della loro storia grazie a cambiamenti radicali nel modo di giocare. Uno di questi momenti è stato quando la squadra allenata da un tecnico noto ha rivoluzionato il proprio stile, portandola a conquistare il titolo europeo più prestigioso. Un’analisi approfondita di questa fase, accompagnata da un video, ricostruisce i dettagli di quella vittoria storica e il percorso che ha portato a raggiungere il massimo riconoscimento internazionale.

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