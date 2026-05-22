Il passato può insegnare | così la Juve di Lippi rivoluzionò il suo gioco e salì sul tetto del mondo | Primo tempo – VIDEO
Nel corso degli anni, alcune squadre hanno scritto pagine importanti della loro storia grazie a cambiamenti radicali nel modo di giocare. Uno di questi momenti è stato quando la squadra allenata da un tecnico noto ha rivoluzionato il proprio stile, portandola a conquistare il titolo europeo più prestigioso. Un’analisi approfondita di questa fase, accompagnata da un video, ricostruisce i dettagli di quella vittoria storica e il percorso che ha portato a raggiungere il massimo riconoscimento internazionale.
di Luca Fioretti L’analisi speciale dei nostri esperti per ricordare lo storico trionfo europeo: il racconto completo disponibile nel video in allegato. La storica notte di Roma continua a far battere forte il cuore di tutto l’ambiente della Juventus. In occasione del trentesimo anniversario della conquista dell’ultima Champions League della storia bianconera, sollevata al cielo nel maggio del 1996, i nostri Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno preso la parola per ripercorrere quelle memorabili gesta. Come sottolineato nel corso del loro intervento l’anniversario assume oggi un valore simbolico potentissimo per tutto il popolo della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il PASSATO può insegnare: così la JUVE di LIPPI rivoluzionò il suo gioco e salì sul TETTO DEL MONDO
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