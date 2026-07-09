Vent’anni fa Italia campione del mondo Zaccardo | Solo al Circo Massimo capimmo cosa avevamo fatto

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 9 luglio 2006, la nazionale italiana vinse il suo quarto titolo mondiale a Berlino, sotto la guida di Lippi. A vent’anni di distanza, un ex giocatore ricorda quei momenti, raccontando che solo al Circo Massimo si rese conto dell’importanza della vittoria. Tra i ricordi, sambuca, vita in hotel e i superpoteri di Pirlo. L’ex terzino ora lavora come agente e condivide dettagli di quei giorni memorabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 9 luglio del 2006 a Berlino la Nazionale di Lippi conquistò il suo quarto titolo mondiale. I ricordi dell’ex terzino oggi agente: la sambuca, la vita in hotel e i superpoteri di Pirlo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

vent8217anni fa italia campione del mondo zaccardo solo al circo massimo capimmo cosa avevamo fatto
© Repubblica.it - Vent’anni fa Italia campione del mondo, Zaccardo: “Solo al Circo Massimo capimmo cosa avevamo fatto”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

20 ANNI ITALIA CAMPIONE DEL MONDO

Video 20 ANNI ITALIA CAMPIONE DEL MONDO ??

Notizie e thread social correlati

Vent’anni fa Italia campione del mondo, Zaccardo: “Realizzammo di aver vinto solo al Circo Massimo”Il 9 luglio 2006, a Berlino, la nazionale italiana vinse il suo quarto titolo mondiale.

Vent’anni fa Italia campione del mondo a Berlino. Decisivo il rigore di Fabio Grosso, nuovo allenatore della FiorentinaIl 9 luglio 2006, l’Italia vinse il Mondiale a Berlino grazie a un rigore di Fabio Grosso.

Argomenti più discussi: Vent’anni fa l'Italia sul tetto del mondo! Esplode la chat dei campioni: Auguri Lippi; Cocciante incanta il Circo Massimo con i suoi capolavori; Riccardo Cocciante al Circo Massimo il 6 luglio, una notte tra memoria e nuove emozioni; Riccardo Cocciante, nel live al Circo Massimo l'intera carriera fino all'ultimo disco Ho vent'anni con te.

Italia Mondiale 2006: i momenti indimenticabili della cavalcata in GermaniaDalla parata di Buffon su Zidane al rigore di Grosso, passando per Totti, Barone e la festa al Circo Massimo: rivivi i momenti più iconici dell'Italia campione del mondo nel 2006. fifa.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web