Vent’anni fa Italia campione del mondo Zaccardo | Solo al Circo Massimo capimmo cosa avevamo fatto
Il 9 luglio 2006, la nazionale italiana vinse il suo quarto titolo mondiale a Berlino, sotto la guida di Lippi. A vent’anni di distanza, un ex giocatore ricorda quei momenti, raccontando che solo al Circo Massimo si rese conto dell’importanza della vittoria. Tra i ricordi, sambuca, vita in hotel e i superpoteri di Pirlo. L’ex terzino ora lavora come agente e condivide dettagli di quei giorni memorabili.
Il 9 luglio del 2006 a Berlino la Nazionale di Lippi conquistò il suo quarto titolo mondiale. I ricordi dell’ex terzino oggi agente: la sambuca, la vita in hotel e i superpoteri di Pirlo. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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