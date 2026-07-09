Vent’anni fa Italia campione del mondo Zaccardo | Realizzammo di aver vinto solo al Circo Massimo
Il 9 luglio 2006, a Berlino, la nazionale italiana vinse il suo quarto titolo mondiale. Tra i ricordi dell'ex difensore, oggi agente, ci sono la sambuca bevuta dopo la vittoria, le giornate trascorse in hotel e le doti di Pirlo, considerato con superpoteri sul campo. Vent’anni dopo, si parla di quella vittoria come di un momento in cui si è capito di aver conquistato il titolo solo al Circo Massimo.
Il 9 luglio del 2006 a Berlino la Nazionale di Lippi conquistò il suo quarto titolo mondiale. I ricordi dell’ex terzino oggi agente: la sambuca, la vita in hotel e i superpoteri di Pirlo. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
20 ANNI ITALIA CAMPIONE DEL MONDO
Notizie e thread social correlati
Vent’anni fa Italia campione del mondo a Berlino. Decisivo il rigore di Fabio Grosso, nuovo allenatore della FiorentinaIl 9 luglio 2006, l’Italia vinse il Mondiale a Berlino grazie a un rigore di Fabio Grosso.
La fine dell’epopea del calcio italiano: vent’anni fa, nel mezzo di Calciopoli, la Nazionale di Lippi diventava campione del mondoIl 9 luglio 2006, la nazionale italiana di calcio ha vinto il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia in finale.
Italia ai Mondiali 2006: vent'anni fa la vittoria della finale con la FranciaIn tempi bui per i tifosi, l'Italia calcistica celebra oggi il 20esimo anniversario del trionfo ai Mondiali del 2006. La finale dell' Olympiastadion di Berlino contro la Francia rimane una delle parti ... tg24.sky.it
Vent’anni fa l'Italia sul tetto del mondo! Esplode la chat dei campioni: Auguri LippiL'Italia chiede alla Nazionale di emozionarla ancora. Malagò e la missione 2030 nelle mani di Maldini e Conte ... msn.com