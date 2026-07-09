Vent’anni fa Italia campione del mondo Zaccardo | Realizzammo di aver vinto solo al Circo Massimo

Notizia in breve

Il 9 luglio 2006, a Berlino, la nazionale italiana vinse il suo quarto titolo mondiale. Tra i ricordi dell'ex difensore, oggi agente, ci sono la sambuca bevuta dopo la vittoria, le giornate trascorse in hotel e le doti di Pirlo, considerato con superpoteri sul campo. Vent’anni dopo, si parla di quella vittoria come di un momento in cui si è capito di aver conquistato il titolo solo al Circo Massimo.