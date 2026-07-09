Vent’anni fa Italia campione del mondo Zaccardo | Realizzammo di aver vinto solo al Circo Massimo

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio 2006, a Berlino, la nazionale italiana vinse il suo quarto titolo mondiale. Tra i ricordi dell'ex difensore, oggi agente, ci sono la sambuca bevuta dopo la vittoria, le giornate trascorse in hotel e le doti di Pirlo, considerato con superpoteri sul campo. Vent’anni dopo, si parla di quella vittoria come di un momento in cui si è capito di aver conquistato il titolo solo al Circo Massimo.

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Il 9 luglio del 2006 a Berlino la Nazionale di Lippi conquistò il suo quarto titolo mondiale. I ricordi dell’ex terzino oggi agente: la sambuca, la vita in hotel e i superpoteri di Pirlo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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