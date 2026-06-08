Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha annunciato Fabio Grosso come nuovo allenatore. Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha vinto il Mondiale con la nazionale italiana nel 2006. Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2013 nel settore giovanile della Juventus.

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FIRENZE - La Fiorentina ha scelto: Fabio Grosso è il nuovo allenatore. Nato a Roma il 28 novembre 1977, campione del mondo con la Nazionale di Lippi a Germania 2006, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus. Il debutto alla guida di una prima squadra risale al 2017, sulla panchina del Bari in Serie B. Nel corso della sua carriera, il nuovo mister viola, ex difensore di Palermo, Inter e Juventus, ha allenato anche, tra le altre l'Olympique Lione, il Frosinone ed il Sassuolo, centrando due promozioni dalla Serie B alla Serie A e raggiungendo, nel corso dell'ultima stagione alla guida dei neroverdi, l'undicesimo posto in classifica da neopromosso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA

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