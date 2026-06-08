Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina | contratto fino al 2028 per il campione del mondo

La Fiorentina ha annunciato l'assunzione di Fabio Grosso come nuovo allenatore della prima squadra. Il contratto ha una durata fino al 2028. Grosso, campione del mondo, prende il posto dell'allenatore precedente. La società ha comunicato ufficialmente la nomina senza ulteriori dettagli sul progetto tecnico. La decisione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale del club.

La ACF Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Il tecnico romano ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028, inaugurando una nuova fase del progetto sportivo della società guidata dal presidente Giuseppe B. Commisso. L’annuncio segna l’inizio di una nuova era per la Fiorentina, che punta a rilanciarsi dopo una stagione complicata affidandosi a un allenatore giovane, ambizioso e con una crescente esperienza nel calcio italiano ed europeo. Chi è Fabio Grosso: dal Mondiale 2006 alla panchina della Fiorentina. Nato a Roma il 28 novembre 1977, Fabio Grosso è entrato nella storia del calcio italiano come uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006, grazie al rigore decisivo nella finale contro la Francia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: il contratto di 2 anni

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