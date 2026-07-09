Tutto vero vent’anni dopo il titolo che raccontò l’Italia campione del mondo Verdelli | Il nostro calcio riparta dai bambini

Venti anni dopo il titolo mondiale, un giornalista ha commentato le celebrazioni in strada, affermando che i festeggiamenti dureranno fino a notte e poi si concluderanno. Ha sottolineato l’importanza di far ripartire il calcio partendo dai bambini, evidenziando la necessità di un nuovo inizio per il settore. La riflessione si basa sull’osservazione delle persone che si sono radunate per celebrare, lasciando intendere che il momento di festa è temporaneo.

“Quando ho visto tutte quelle persone in strada ho pensato: ‘Adesso festeggeranno per tutta la notte. Poi andranno a dormire. E domani mattina, quando si sveglieranno, la prima domanda che si faranno sarà: è successo davvero o era soltanto un sogno?'” La sera del 9 luglio 2006, all’Olympiastadion di Berlino, la Nazionale Italiana di calcio aveva appena conquistato il suo quarto Mondiale, battendo la Francia ai calci di rigore. Carlo Verdelli era il direttore della Gazzetta dello Sport. Dalla finestra del suo ufficio, all’interno della redazione, guardava verso via San Marco, a Milano. Sotto i suoi occhi la città iniziava a riempirsi di bandiere, trombe e clacson. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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