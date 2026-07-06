Caldo record il sondaggio del Secolo frena i profeti dell’apocalisse | Basta slogan servono dati e verità

Da secoloditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con il caldo record che ha registrato temperature elevate, un sondaggio ha chiesto se i media e la politica rappresentino correttamente il fenomeno o lo esasperino con allarmismi. La maggioranza, il 45,5%, ha risposto che sono necessari più dati e meno slogan. La domanda punta a distinguere tra informazione accurata e sensazionalismo, evidenziando una richiesta di chiarezza sui dati reali rispetto alle narrazioni spesso presenti in questi temi.

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La domanda era diretta: con l’arrivo del caldo record e il ritorno degli allarmi sul clima, certa stampa e certa politica raccontano correttamente il fenomeno o tende a trasformare ogni estate in una crisi permanente? La risposta più votata, con il 45,5%, è stata: «Servono più dati e meno slogan». Subito dietro, al 45,1%, chi ritiene che il racconto mediatico «si esageri», riconoscendo il caldo ma criticando i toni catastrofici. Solo il 9,4% considera gli allarmi pienamente giustificati. Leggi anche Il dato interessante non è un rifiuto del problema climatico. È piuttosto la fotografia di una domanda di misura. Quasi il 91% dei partecipanti... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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