Dopo vent'anni dalla vittoria del 2006, i membri della squadra campione del mondo hanno discusso del loro percorso. In un’intervista, il capitano ha affermato che quella generazione era molto forte, considerata tra le migliori del calcio italiano dopo quella del 1982. Ha anche detto che i giocatori erano alla ricerca di un riconoscimento più ampio e di un ruolo di rilievo nel calcio internazionale, ma non hanno raggiunto questa consacrazione.

In una lunga intervista rilasciata da Fabio Cannavaro al giornalista Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, il capitano dell’Italia campione del mondo 2006 ha raccontato: “Eravamo fortissimi, la migliore generazione del calcio italiano dopo quella del 1982. La nostra crisi attuale parte da due occasioni perse. La prima fu il mondiale 1990: potevamo essere i primi a costruire gli stadi senza la pista e a puntare sugli impianti di proprietà. La seconda fu il nostro trionfo nel 2006: abbiamo smesso di investire sui giovani e sulle strutture”. Vent’anni dopo, Cannavaro guida l’Uzbekistan, ha allenato in Cina, Arabia Saudita, Croazia, in Italia ha vissuto due esperienze a Benevento e a Udine, ma, come diversi compagni d’avventura del 2006, è ancora alla ricerca della consacrazione in panchina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vent’anni dopo Berlino 2006, la classe d’oro che non trova la consacrazione da grande big: i campioni del mondo alla ricerca del futuro

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ASCESA e DECLINO della NAZIONALE ITALIANA: dalla VITTORIA del 2006 al FALLIMENTO MONDIALE

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