Dopo vent’anni dalla vittoria mondiale del 2006, Fabio Grosso torna alla Fiorentina come allenatore, guidando la “Generazione 2006”. La sua immagine più nota resta quella di un gol decisivo contro la Germania, con gli occhi chiusi e il dito puntato. Oggi, gli ex campioni del mondo intraprendono carriere diverse, tra cui quella di allenatore, e sono impegnati in vari ruoli nel calcio.

Cosa fanno oggi gli eroi di Berlino? I nuovi mestieri degli azzurri campioni del mondo. Per quanta strada possa fare in panchina, il nome di Fabio Grosso rimarrà per sempre legato a un’immagine eterna: gli occhi chiusi, la corsa a perdifiato e quel dito indice teso a scuotere l’incredulità del mondo dopo aver trafitto la Germania a Dortmund. Poi, il rigore decisivo sotto l’incrocio contro la Francia, a compimento di una missione affidatagli da Marcello Lippi, che volle espressamente che l’ultimo a tirare fosse lui e non Del Piero che si era proposto. Oggi, a vent’anni esatti da quel trionfo mondiale, Grosso raccoglie la sfida della Fiorentina, con una piazza intera che spera di vederlo replicare quel destino vincente anche in maglia viola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Vent’anni da Berlino: Fabio Grosso riparte dalla Fiorentina e guida la “Generazione 2006”

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4 LUGLIO 2006: vent'anni fa il GOL di GROSSO contro la GERMANIA (119')

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