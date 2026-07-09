Cosa fanno oggi? I campioni del 2006 vent' anni dopo

Notizia in breve

A vent'anni dalla vittoria del 2006, i giocatori della squadra campione del mondo sono ancora sotto i riflettori. Alcuni hanno intrapreso carriere nel calcio come allenatori o commentatori, mentre altri si sono dedicati a attività fuori dal campo. Diversi ex calciatori sono impegnati in iniziative benefiche o imprenditoriali. La maggior parte ha mantenuto un profilo pubblico, anche se con ruoli e coinvolgimenti diversi rispetto al passato.