Cosa fanno oggi? I campioni del 2006 vent' anni dopo
A vent'anni dalla vittoria del 2006, i giocatori della squadra campione del mondo sono ancora sotto i riflettori. Alcuni hanno intrapreso carriere nel calcio come allenatori o commentatori, mentre altri si sono dedicati a attività fuori dal campo. Diversi ex calciatori sono impegnati in iniziative benefiche o imprenditoriali. La maggior parte ha mantenuto un profilo pubblico, anche se con ruoli e coinvolgimenti diversi rispetto al passato.
Dal 9072006 al 9072026, dove abbiamo lasciato e dove sono arrivati gli ultimi azzurri riusciti a vincere un Mondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Italia Campione del Mondo 2006, le emozioni dei protagonisti!
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