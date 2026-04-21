Berlino 2006 | il trionfo degli Azzurri che salvò il calcio italiano

Il 9 luglio 2006, a Berlino, la nazionale italiana di calcio ha vinto la finale della Coppa del Mondo contro la Francia ai rigori. La partita si è conclusa con il risultato di 1-1 dopo i tempi supplementari. La vittoria ha rappresentato il quarto titolo mondiale per l’Italia. La nazionale era allenata da Marcello Lippi e la sfida si è svolta allo Stadio Olimpico della capitale tedesca.

La notte del 9 luglio 2006 a Berlino ha segnato un punto di svolta indelebile per il calcio italiano, con la nazionale guidata da Marcello Lippi che è riuscita a conquistare il quarto titolo mondiale sconfiggendo la Francia ai calci di rigore. Questo successo arriva in un periodo estremamente complesso per lo sport del Bel Paese, segnato dalle pesanti ripercussioni dello scandalo di calciopoli e dalla conseguente retrocessione della Juventus in serie B. Raggiungere l'apice del mondo sportivo pro .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berlino 2006: il trionfo degli Azzurri che salvò il calcio italiano Notizie correlate Leggi anche: Il calcio di Italiano è il trionfo delle idee, un manifesto contro i seguaci del calcio semplice Dopo il trionfo, la sfida per consolidare il movimento femminile nel calcio italianoIl trionfo della Nazionale femminile italiana ai Campionati Europei del 2022 ha segnato un momento storico per il calcio italiano, ma l’entusiasmo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ciapa il Mondial 2026, nasce il Mondiale senza pallone; I miei eroi di Berlino a fumetti; Delusione e orgoglio ferito sul campo azzurro; Alessandro Nesta e una maledizione chiamata nazionale: Il Mondiale 2006 non l'ho mai festeggiato. Non volevo neppure vedere la coppa. I miei eroi di Berlino a fumettiLa nazionale di calcio italiana non partecipa ai mondiali da più di un decennio, ma c’è stato un tempo in cui i campioni del mondo eravamo proprio noi. Giovedì alle 18 nella libreria Ubik di piazza de ... ilrestodelcarlino.it Ma Berlino fa muro: “Approccio ostile”. Bettina Orlopp: “Non c’è volontà costruttiva” Leggi l'articolo #Unicredit - facebook.com facebook 25 anni fa in questo giorno, mentre dirigeva “Aida” alla Deutsche Oper di Berlino, moriva il direttore d’orchestra e compositore Giuseppe Sinopoli. x.com