Il Ventesimo Anniversario del Titolo Mondiale 2006. ROMA (ITALPRESS) – Il 9 luglio 2026 segna un traguardo significativo per la Nazionale italiana di calcio, in quanto ricorre il ventesimo anniversario del quarto titolo mondiale conquistato in Germania. Giovanni Malagò, presidente della Figc, ha espresso il proprio pensiero in merito alla celebrazione, sottolineando l’importanza di questo momento storico. “Questa celebrazione rappresenta uno stimolo per il futuro, poiché dalle vittorie del passato la Nazionale deve trovare un nuovo slancio per rivivere quelle straordinarie emozioni,” ha dichiarato Malagò. La maglia azzurra non è solo un simbolo di orgoglio, ma anche un veicolo per i valori dello sport italiano nel mondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Vent’anni dalla vittoria dell’Italia ai Mondiali: Malagò, “Un incentivo per costruire il futuro”.

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Io a 18 Anni Quando lItalia HA VINTO I MONDIALI | DELIRIO COLLETTIVO

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