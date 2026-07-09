Vent’anni dopo la vittoria mondiale del 2006, Antonello Valentini ricorda la notte di Berlino come l’ultima grande emozione della Nazionale italiana. Valentini, storico dirigente della Figc, all’epoca era capo ufficio stampa e responsabile delle relazioni esterne degli azzurri, poi divenuto direttore generale. La finale si giocò il 9 luglio 2006, con l’Italia che vinse contro la Francia. Valentini ha partecipato alla campagna di quel mondiale, che resta uno dei momenti più significativi per il calcio italiano.

Vent’anni dopo Berlino, il Mondiale 2006 resta l’ultima grande notte della Nazionale italiana. Tra i protagonisti dietro le quinte c’era il barese Antonello Valentini, storico dirigente della Figc: capo ufficio stampa e responsabile delle relazioni esterne degli azzurri, poi direttore generale federale. Dal 1990 al 2014 ha vissuto sette Mondiali. Valentini, vent’anni fa, quel 9 luglio 2006, lei c’era. Si può definire un eroe silenzioso?«Dietro le quinte sì, perché c’era una seconda squadra: quella dello staff, dei dirigenti, della delegazione. Ho fatto sette Mondiali, dal 1990 al 2014, e quello del 2006 è stato il più esaltante. La vittoria ti lascia emozioni che durano tutta la vita, e poi quel Mondiale fu il più delicato della mia esperienza. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Antonello Valentini e le notti mondiali dell'Italia. «Vent'anni fa a Berlino, che emozione»

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