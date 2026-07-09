Nel giorno del ventesimo anniversario del quarto titolo mondiale vinto dalla Nazionale il 9 luglio 2006, la FIGC celebra il trionfo di Berlino con uno speciale dal titolo 'Noi, i Campioni del 2006' pubblicato sulla piattaforma digitale Vivo Azzurro TV e sui propri canali social. Un tributo all'impresa compiuta dagli Azzurri attraverso le parole di alcuni dei grandi protagonisti di quel Mondiale, dall'ex Ct Marcello Lippi a Gigi Buffon, da Alessandro Del Piero a Francesco Totti. E poi ancora le testimonianze di Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi e il commovente ricordo di Nicola Riva, figlio dell'indimenticato campione e team manager azzurro Gigi Riva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Figc celebra trionfo Italia a Mondiali 2006, Malagò: "Stimolo per il futuro"

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