Fabio Grosso torna nel calcio italiano firmando un contratto biennale da 1,2 milioni di euro. La firma è attesa a breve e segnerà il suo ritorno in un ruolo di allenatore. Grosso, noto per aver vinto la Coppa del Mondo, si impegna in una nuova esperienza professionale con l’obiettivo di risollevare le sorti della squadra. La decisione arriva dopo un periodo di inattività e viene considerata una scommessa.

L’ufficialità è attesa a breve: Fabio Grosso firmerà un biennale da 1,2 milioni. L’obiettivo è dimenticare l’incubo retrocessione. Il calcio vive di corsi, ricorsi storici e intrecci inaspettati. Il cammino da allenatore di Fabio Grosso è iniziato proprio a Vinovo, quartier generale delle giovanili della Juventus. Lì ha incrociato, allenato e visto crescere tre ragazzi che oggi ritroverà alla Fiorentina e che costituiranno l’ossatura della sua nuova squadra: Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Moise Kean. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fabio Grosso riparte da Firenze: l’eroe di Berlino è la scommessa di Paratici

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