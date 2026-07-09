Velocità nel raggiungere i pronto soccorso Firenze fanalino di coda tra i capoluoghi

A Firenze, il tempo impiegato dai pazienti per raggiungere il pronto soccorso è superiore alla media delle altre città capoluogo. La città si colloca all'ultimo posto in una classifica che misura la rapidità di accesso ai servizi di emergenza. La distanza e i tempi di percorrenza rappresentano un limite per chi necessita di assistenza urgente. La rilevazione si basa sui dati raccolti sui tempi di arrivo nei pronto soccorso di diverse aree urbane.

Il tempo è un lusso, soprattutto quando si parla di quello impiegato da un paziente per raggiungere il pronto soccorso più vicino a casa. A Firenze, secondo i dati presentati dall’Istat nel corso dell’audizione alla XII Commissione Affari Sociali della Camera, solo il 14% dei cittadini riesce ad arrivare all’ospedale più vicino in massimo otto minuti. Se città come Milano, Torino o Catania riescono a garantire l’accesso rapido a oltre la metà dei propri residenti, con una percentuale che si aggira tra il 54,2% e il 67,8%, il valore registrato a Firenze preoccupa. Si tratta del più basso nella classifica stilata da Istat, addirittura dopo Genova e Venezia, dove invece tra il 22,3% e il 27,4% della popolazione ha modo di raggiungere rapidamente un Dea. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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