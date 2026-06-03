Stamattina a Firenze si sono verificati diversi incidenti sulla rete stradale, causando chiusure e rallentamenti. Le autostrade sono state interessate da blocchi temporanei e code si sono formate in varie direzioni. La circolazione è risultata molto congestionata, con tempi di percorrenza notevolmente allungati per chi cercava di raggiungere il centro cittadino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti.

Firenze, 3 giugno 2026 – Mattinata davvero complicata a Firenze a livello di traffico. Dall' incidente mortale sul viadotto dell'Indiano, all'incidente in viale Talenti passando per i lavori in via di Novoli e alle code sulla Firenze-Pisa-Livorno e sulla Firenze Mare, sempre in direzione del capoluogo toscano. Per i pendolari e i residenti in città mettersi in auto e raggiungere Firenze stamani, 3 giugno, è stata un’impresa. Incidente mortale: chiuso il ponte all’Indiano. Sul ponte all'Indiano c'è stato un incidente mortale (e c'è un ferito grave) e questo ha provocato la chiusura della circolazione in direzione Peretola, aspetto che ha creato numerosi problemi alla viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Traffico, mattinata da incubo a Firenze. Incidenti e chiusure: ore in coda per raggiungere la città

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08-04-2026 - Mattinata di caos, incidenti e nebbia paralizzano il traffico

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