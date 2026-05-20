Alta velocità Confcommercio dice sì | Basta limiti rischiamo di essere il fanalino di coda della Romagna

Confcommercio si schiera a favore dell’alta velocità, criticando i limiti attuali che potrebbero rallentare lo sviluppo economico della regione. Secondo l’associazione, Ravenna sta puntando sul potenziamento del porto, mentre Cesena può contare su tre caselli autostradali sull’A14. Invece, Forlì rischia di rimanere indietro rispetto alle altre città della Romagna, senza ricevere adeguati investimenti infrastrutturali. La questione riguarda principalmente la competitività e le opportunità di crescita delle aree coinvolte.

“Mentre Ravenna investe sul porto e Cesena può beneficiare di ben tre caselli sull'A14, Forlì rischia ancora una volta di restare il fanalino di coda della Romagna”. È con questa preoccupazione che Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì esprime pieno sostegno alla proposta della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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