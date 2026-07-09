Velletri Gestivano una centrale di riciclaggio di veicoli e dispositivi elettronici Due uomini di origini marocchine arrestati dai Carabinieri
Due uomini di origine marocchina sono stati arrestati dai Carabinieri di Velletri per aver gestito una centrale di riciclaggio di veicoli e dispositivi elettronici. L'operazione ha portato al sequestro di mezzi e apparecchiature usate nel traffico illecito. I militari hanno eseguito una perquisizione nell'area, trovando oggetti e veicoli riconducibili all’attività illecita. Entrambi sono stati portati in caserma e si trovano ora in stato di arresto.
Cronache Cittadine VELLETRI – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri hanno arrestato un 49enne marocchino e un L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Velletri. Gestivano una centrale di riciclaggio di veicoli e dispositivi elettronici. Due arresti
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