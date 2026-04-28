Esecuzione di provvedimenti di condanna | due uomini arrestati dai carabinieri di Merate

Da leccotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Merate hanno arrestato due uomini in esecuzione di provvedimenti di condanna definitivi emessi dalla magistratura. Gli arresti sono stati effettuati nel corso di controlli di routine nel territorio. Entrambi gli uomini sono stati trasferiti in carcere per essere sottoposti alle misure detentive stabilite dalle autorità giudiziarie. Nessuna informazione aggiuntiva sulle identità o sui reati contestati è stata resa nota.

I carabinieri della compagnia di Merate, hanno arrestato due persone in esecuzione di provvedimenti definitivi di condanna emessi dalla magistratura.Il primo provvedimento, deciso dalla Corte d'Appello di Milano, ha riguardato un imprenditore italiano di 48 anni, condannato per bancarotta.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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