Durante la Cena in bianco, evento di solidarietà con circa 1500 partecipanti, sono state rimosse 16 auto in sosta. Il sindaco ha criticato i vigili urbani, accusandoli di aver agito in modo eccessivo. La polizia locale ha spiegato di aver fatto rispettare le norme sul divieto di sosta e di aver agito per garantire la sicurezza dell’evento. La tensione tra le autorità e il sindacato della funzione pubblica è aumentata dopo le operazioni di rimozione.

Pisa, 9 luglio 2026 – Clima teso tra il sindacato della funzione pubblica (Fp Cgil) e il sindaco di Pisa Michele Conti. I fatti risalgono alla sera della Cena in bianco, evento di solidarietà organizzato dall’associazione italiana persone down che lo scorso sabato ha richiamato circa 1500 persone sul lungomare di Marina di Pisa. A quanto fa sapere il sindacato, durante la cena ci sarebbero stati dissapori tra il primo cittadino, ospite all’iniziativa, e alcuni agenti della municipale. Le 16 auto in sosta rimosse. Il motivo sarebbe da ritrovarsi nel numero di rimozioni coatte – sedici, per l’esattezza – di automobili durante la Cena, effettuate dalla polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Veleni alla Cena in bianco: rimosse 16 auto in sosta, il sindaco contro i vigili

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