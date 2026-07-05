Un uomo senza patente e sotto l’effetto dell’alcol ha perso il controllo della sua vettura e si è scontrato con un’auto in sosta in via Gramsci nelle prime ore del mattino. L’incidente si è verificato intorno alle prime ore del giorno. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno constatato le condizioni dell’automobilista. La vettura coinvolta nell’incidente è stata rimossa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo alla guida di un’auto, senza patente e in evidente stato di ebbrezza, è finito contro una vettura parcheggiata in via Gramsci nelle prime ore della mattinata. L’impatto è stato violento, ma per fortuna la strada era deserta e non si sono registrati feriti. Secondo una prima ricostruzione, il conducenxte ha perso il controllo del mezzo andando a colpire l’auto in sosta, provocando danni significativi a entrambe le vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la verifica delle condizioni del guidatore, risultato privo di patente e positivoall’alcoltest. A supporto delle... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente in via Gramsci: alla guida senza patente e ubriaco, finisce contro un’auto in sosta

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