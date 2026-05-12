Vela | due equipaggi azzurri in top 10 dopo la prima giornata ai Mondiali Nacra17
Due equipaggi italiani si collocano nella top 10 dopo la prima giornata dei Mondiali di vela Nacra17, in corso a Quiberon, in Francia. La competizione è iniziata oggi e coinvolge le barche di questa classe, con i velisti azzurri che hanno già mostrato un buon livello di prestazioni nelle prime regate. La regata prosegue con le prossime prove previste nelle prossime giornate.
Inzia con due piazzamenti in top 10 il cammino dell’Italia a i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe Nacra17, in scena da oggi sulle acque francesi di Quiberon, in Francia. In un evento iridato orfano delle leggende Tita-Banti, a farsi spazio sono stati subito ovviamente Gianlugi Ugolini-Maria Giubilei, accompagnati dalla buona prestazione di Federico Figlia Di Granara-Caterina Sedmak. Ma andiamo con ordine. Ugolini-Giubilei hanno inaugurato la prima giornata di competizioni raccogliendo la quarta posizione, per poi attestarsi al tredicesimo ed al dodicesimo posto nelle restanti due regate, raggiungendo cosìla sesta piazza 20 punti netti e con un margine consistente dal vertice, considerato che l’equipaggio svedese formato da Ida Svensson-Marcus Dackammar occupa al momento la terza posizione con 16.🔗 Leggi su Oasport.it
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