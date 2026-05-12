Vela | due equipaggi azzurri in top 10 dopo la prima giornata ai Mondiali Nacra17

Due equipaggi italiani si collocano nella top 10 dopo la prima giornata dei Mondiali di vela Nacra17, in corso a Quiberon, in Francia. La competizione è iniziata oggi e coinvolge le barche di questa classe, con i velisti azzurri che hanno già mostrato un buon livello di prestazioni nelle prime regate. La regata prosegue con le prossime prove previste nelle prossime giornate.

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