Un giovane motociclista senza patente ha tentato di scappare quando ha visto la polizia avvicinarsi per un controllo alle porte di Cremona. Ha accelerato e ha percorso circa 17 chilometri tra Cremona e la provincia, cercando di evitare l’arresto. Alla fine, è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. La fuga ha coinvolto strade e campagne lungo il tragitto.

Cremona, 9 luglio 2026 – Ha visto la polizia pronta a fermarlo per un normale controllo alle porte di Cremona, ma invece di arrestare la moto, ha accelerato provando a scappare. E così ieri pomeriggio è iniziato un inseguimento tra il centauro 20enne - pregiudicato per scippo, tentata rapina e detenzione di stupefacenti- e gli agenti. Il giovane, privo anche di patente di guida, era su una Kawasaki 750 con la quale ha dato vita ad una fuga lunga 17 chilometri tra la tangenziale e le vie del capoluogo, tra strade imboccate contromano e sorpassi da brivido rischiando di travolgere un pedone. L’arresto e le ferite. Ad un certo punto però, inseguito dalle volanti, il 20enne ha perso il controllo della moto e si è schiantato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Vede la polizia e scappa per 17 chilometri tra Cremona e provincia: arrestato un giovane motociclista senza patente

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Polizia locale: nel 2025 più controlli e attività sul territorio

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