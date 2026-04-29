Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla ma torna per prendere la compagna | arrestato latitante per tentato omicidio

Un uomo, ricercato per tentato omicidio, è stato arrestato dopo essere stato individuato all'aeroporto di Malpensa. Alla vista degli agenti, ha tentato di sottrarsi alla cattura nascondendosi tra la gente e successivamente si è rifugiato a bordo di un'auto, riuscendo a sfuggire temporaneamente alla polizia. Tuttavia, poco dopo, è tornato sui suoi passi per recuperare la compagna, prima di essere infine fermato.

Ha visto la polizia in aeroporto e ha cercato di darsi alla fuga mimetizzandosi tra la folla. Poi è salito su un'auto e ha fatto perdere le sue tracce. Arrestato a Malpensa un 36enne albanese. Su di lui pendeva un mandato di cattura per tentato omicidio, a cui si è aggiunto l'arresto in flagranza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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