Vede i vigili e scappa | folle inseguimento del motociclista con la patente scaduta da 5 anni

Un motociclista con la patente scaduta da cinque anni ha tentato di evitare un controllo in zona cimitero, accelerando e sfuggendo all’alt dei vigili. L’uomo, che si trovava a velocità elevata, è stato inseguito dagli agenti del Radiomobile della polizia locale. Mentre i poliziotti tentavano di fermarlo, il motociclista ha continuato a sfrecciare invece di rallentare, dando così il via a un inseguimento nelle strade della zona.

Sfrecciava in zona cimitero a tutta velocità. Quando la pattuglia del Radiomobile della polizia locale lo ha intercettato gli ha intimato l’alt ma lui, invece di rallentare, ha ingranato la marcia. È successo a Monza nella mattinata di martedì 21 aprile nei pressi del cimitero di via Foscolo.La.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Vede la polizia e scappa con l'auto, dopo l'inseguimento investe un agente: arrestatoAppena ha visto una volante, si è immesso in una rotonda per cambiare senso di marcia e tornare indietro.

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