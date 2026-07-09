Durante un evento pubblico, un europarlamentare ha suggerito alle borseggiatrici di trovare lavoro nei campi. Successivamente, ha criticato la presidente della Commissione europea, definendola “succube di Trump”. Le dichiarazioni sono state fatte nel contesto di un intervento che ha toccato temi di sicurezza, immigrazione e politica internazionale, senza riferimenti a nomi o enti specifici.

Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, chiarisce la linea del movimento, spaziando dalla politica internazionale fino ai temi della sicurezza e dell'immigrazione, senza risparmiare critiche agli alleati del centrodestra Roberto Vannacci rilancia le proposte di Futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci e la proposta alle borseggiatrici: “Lavorate nei campi”, poi l’attacco a von der Leyen: “Succube di Trump”

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