Donald Trump ha annunciato di aver dato all’Unione Europea tempo fino al 4 luglio, giorno del 250° anniversario degli Stati Uniti, per rispettare un accordo commerciale. In caso contrario, ha detto, i dazi aumenteranno immediatamente a livelli più elevati. Ha inoltre contattato la presidente della Commissione europea, chiedendo di rispettare gli impegni presi. La comunicazione è arrivata in un momento di tensioni tra le parti.

Donald Trump concede all’ Unione Europea fino al “250esimo compleanno” degli Stati Uniti per rispettare l’ accordo commerciale siglato: se non lo farà entro il 4 luglio, i dazi schizzeranno “immediatamente a livelli ben più elevati “. Lo afferma il presidente sul suo social Truth dopo la conversazione telefonica con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen. Quasi sei ore di intenso negoziato, iniziato nella serata di mercoledì e terminato a notte fonda, non sono bastate al trilogo – il tavolo che riunisce Consiglio, Commissione ed Eurocamera – per arrivare alla fumata bianca sull’intesa sui dazi con gli Usa. “L’ok ci sarà il 19 maggio”, hanno promesso le parti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump chiama von der Leyen, ultimatum all’Ue: “Tempo fino al 4 luglio, poi i dazi schizzeranno”

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