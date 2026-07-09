Un sacerdote ha commentato il Vangelo del 9 luglio 2026 sottolineando che la missione del cristiano consiste nel mostrare la vicinanza del Regno di Dio attraverso azioni di amore e misericordia. La riflessione evidenzia come la testimonianza concreta sia il modo principale per annunciare la verità, senza parole, ma con gesti di attenzione e supporto verso le persone.

Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sulla reale missione del cristiano: annunciare la vicinanza del Regno di Dio tramite una presenza fatta di amore, misericordia e testimonianza. Gesù esorta gli apostoli ad annunciare il Regno di Dio, guarire e donare gratuitamente quanto ricevuto, confidando nella Provvidenza. In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:«Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni.Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 9 luglio 2026: la verità si annuncia facendosi vicini alle persone

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Vangelo di Oggi - Sabato 4 Luglio 2026 con riflessioni da Papa Francesco

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