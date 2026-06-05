Il 5 giugno 2026, un testo analizza una domanda posta a Gesù, riguardante la sua identità. Si chiede come possa essere considerato sia figlio di Davide sia Signore di Davide. Don Luigi Maria Epicoco aiuta a interpretare questa domanda, che rivela un mistero nelle parole di Gesù.

«Come può il Messia essere figlio di Davide e allo stesso tempo suo Signore?». Don Luigi Maria Epicoco ci aiuta a sondare il mistero racchiuso nelle parole di Gesù. Gesù esorta ad andare oltre ciò che sembra e soprattutto, le aspettative umane sul Messia. Se Davide lo chiama «Signore», vuol dire che il Cristo non è solo un suo discendente, ma incarna un’identità divina. È con questa domanda che il Maestro svela il suo essere. Il Vangelo di oggi ci ricorda che avere fede significa essere disposti ad accogliere un mistero che va al di là dei nostri schemi mentali. In quel tempo, insegnando nel tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo:“Disse il Signore al mio Signore:Siedi alla mia destra,finché io ponga i tuoi nemicisotto i tuoi piedi”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 5 giugno 2026: la verità nascosta nelle parole di Gesù

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