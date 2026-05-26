Non ha passato i cento giorni dalla Maturità perché era impegnata in un set di riprese e non si è pentita della scelta. Ha precisato che le critiche al suo inglese nella serie non le hanno causato problemi, poiché si è allenata a lungo con un coach. L’attrice interpreta il personaggio di Marta nella fiction di Canale 5.

Marta è molto cresciuta nel corso delle puntate. «È cresciuta soprattutto a livello emotivo: è una sedicenne che si trova ad affrontare le prime emozioni senza contare che, arrivando da un contesto che va a tremila all'ora come New York, deve adattarsi a una famiglia e a delle regole diverse rispetto a quelle cui era abituata». Ad agosto compirà 20 anni: com'è stato tornare adolescente? «Divertente. Soprattutto perché la mia adolescenza, rispetto a quella di Marta, è stata decisamente più noiosa: non sono mai stata una grande combinaguai, e poi con i miei avevo il patto di dover andare bene a scuola per continuare a fare cinema, cosa che mi ha disciplinata molto nel tempo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentina Bivona, Marta nei Cesaroni: «Non ho fatto i cento giorni dalla Maturità perché ero su un set, e non me ne sono mai pentita. Le critiche al mio inglese nei Cesaroni non mi toccano: mi sono preparata a lungo con un coach»

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