usa iran nuovi attacchi reciproci nella notte

Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi nella regione meridionale dell’Iran. Questo avviene poco dopo che, al vertice Nato di Ankara, un ex presidente aveva dichiarato conclusa la tregua con l’Iran. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli attacchi o sulle eventuali vittime. La tensione tra le due parti si è riaccesa con azioni militari consecutive.

Al vertice Nato di Ankara, Donald Trump aveva detto di ritenere conclusa la tregua con l’ Iran. Nella notte gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare nella parte meridionale della Repubblica Islamica. Tra le località interessate dai raid Bandar Abbas e a Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz, e la costa occidentale di Sirik. Segnalati attacchi anche a Konarak e Chabahar. Teheran ha risposto con missili e droni sulle basi americane in Kuwait e Bahrein. Donald Trump (Ansa). Il Centcom: «Colpiti circa 90 obiettivi militari iraniani». Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma di aver colpito «circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran

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