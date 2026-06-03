iran usa attacchi reciproci nella notte

Nella notte si sono verificati scontri tra Iran e Stati Uniti con attacchi reciproci. Secondo fonti, Teheran ha confermato alcuni bombardamenti, mentre gli Stati Uniti hanno risposto con raid aerei. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali vittime o danni. La situazione rimane tesa con scambi di colpi tra le due parti. Nessun comunicato ufficiale ha ancora chiarito le cause o le conseguenze degli attacchi.

Attacchi reciproci nella notte fra Iran e Stati Uniti. Teheran, secondo quanto riferito dall’esercito americano, ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain, che secondo Washington sono stati abbattuti o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz. I Guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver preso di mira il quartier generale della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrain e un altro Paese nel loro attacco, senza nominare il Kuwait. Secondo quanto riferito dai pasdaran, l’Iran... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, fonti Reuters: Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore

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